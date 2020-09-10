Минстрой: пандемия обострила внимание к проблеме развития загородного жилья в России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев считает, что пандемия показала важность развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. Спрос на загородные дома держится на высоком уровне, отметил он в четверг на Международном инвестиционном форуме Poestate.Live.

"Мы точно можем сказать, что пандемия еще нам показала очень серьезное направление (развития - прим ТАСС). <...> И в период пандемии, и сейчас спрос на загородную недвижимость очень серьезно вырос", - сказал министр на пленарной сессии "Девелопмент без страха: что поддержит рынок?"

По словам Якушева, у россиян должен быть выбор разных форматов жилья и это будет долгосрочный тренд в жилищном строительстве, однако для этого "нужно серьезно потрудиться над транспортной инфраструктурой".

Индивидуальное жилищное строительство содержит большой потенциал для развития рынка ипотечного кредитования в России, при этом на его долю пока приходится менее 1% ипотеки, отметил в свою очередь заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко. "Есть большой задел для развития ипотечного рынка и банковского бизнеса для того, чтобы люди могли покупать и строить больше домов", - сказал он в ходе сессии.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному cобранию призвал кабмин и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья для за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под частным домом в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития частного домостроительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.