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Минстрой ожидает снижения затрат в бюджетном строительстве до 12% от цифровизации

Речь идет о создании единого цифрового пространства между уже существующими в госуправлении информационными системами, развитии BIM-технологий, внедрении новых электронных массовых сервисов и переводе госуслуг в электронный вид

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Внедрение цифровых инструментов в строительстве объектов, которое осуществляется на бюджетные средства, снизит затраты на 10-12%. Такой прогноз озвучил заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Козлов, выступая на XIX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций (СРО) в Петербурге.

"То, что мы ожидаем, если мы запустим те [цифровые]проекты, о которых я говорил <…>, то эффекты ожидаем такие: с точки зрения управления бюджетными деньгами в строительстве, учитывая, что сейчас крутится около 4 трлн рублей в бюджетной стройке <…>, если мы с помощью ИТ-технологий сможем повысить качество управления этими проектами <…>, до 10-12% можем ожидать эффекта в деньгах", - сказал он.

Козлов уточнил, что речь идет о создании единого цифрового пространства между уже существующими в госуправлении информационными системами, развитии BIM-технологий, внедрении новых электронных массовых сервисов и переводе госуслуг в электронный вид.

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