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В России объем ипотеки на загородную недвижимость в I полугодии вырос в 1,5 раза

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отметил, что пандемия показала важность развития индивидуального жилищного строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Объем ипотечных сделок на приобретение загородной недвижимости в России вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша, выступая на XIX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций в Петербурге.

"За первое полугодие 2020 года объем ипотечных сделок на приобретение загородной недвижимости вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наблюдается тренд на такого рода продукт", - сказал он.

В четверг министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, выступая на Международном инвестиционном форуме Poestate.Live, отметил, что пандемия показала важность развития индивидуального жилищного строительства в России. Спрос на загородные дома держится на высоком уровне, добавил он.

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