ДОМ.РФ за пять лет передал регионам 11 тыс. га земли под жилье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ за пять лет передал в 46 субъектов РФ более 11 тыс. га земли. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ Денис Филиппов, выступая на XIX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций в Петербурге.

"Что касается земельных участков, ДОМ.РФ является агентом РФ по распоряжению земельными участками. Мы подвели промежуточный итог, за последние пять лет мы передали в 46 субъектов больше 11 тыс. га земли под жилищное строительство, в том числе и для решения социальных задач: для многодетных семей, для решения проблем обманутых дольщиков", - сказал он.

В свою очередь директор АО ДОМ.РФ Тимур Люкманов отметил, что в этом году был успешно проведен пилотный аукцион за долю. Новый формат предполагает вместо оплаты арендной платы за пользование земельными участками передачу ДОМ.РФ доли квартир в построенных объектах. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую долю квартир в построенных объектах. Процедура аукциона за долю проходит на электронной площадке АСТ-Сбербанк.

"Его мы провели по земельному участку во Владивостоке площадью 2,7 га. В ходе проведения этого аукциона мы увидели интерес не только у местных застройщиков, а у большого ряда застройщиков из других регионов. В рамках дальнейшего продвижения данного типа аукционов мы планируем до конца года объявить еще пять аукционов за долю в Петербурге, Воронеже, Челябинской области, Ижевске. <…> Если говорить про эти аукционы, мы планируем реализовать около 200 га и оцениваем строительный потенциал - около 1 млн кв. м", - сказал он.