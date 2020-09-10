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В ДОМ.РФ рассказали, что на эскроу-счета перешло 40% застройщиков России

Изменение системы финансирования жилищного строительства предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Переход на эскроу-счета осуществили 40% застройщиков в России. Об этом сообщил заместитель генерального директора АО ДОМ.РФ Денис Филиппов, выступая на XIX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций в Петербурге.

"Уже, по нашим данным, 40% рынка перешло на эскроу-счета", - сказал он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".

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