ДОМ.РФ выставит на торги комплекс ликеро-водочного завода в Петербурге за 480 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ в четвертом квартале этого года планирует выставить на торги имущественный комплекс и земельный участок ликеро-водочного завода XIX века. Об этом сообщил руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша, выступая на XIX Всероссийском съезде строительных саморегулируемых организаций (СРО) в Петербурге.

"Имущественный комплекс с земельным участком 3,6 га по адресу Синопская набережная, там находятся бывшие помещения (площадью 33 тыс. кв. м) ликеро-водочного завода "Ленинградский". <…> Мы его готовим [к торгам] на 4-й квартал этого года. Находится в исторической части Петербурга", - сказал он.

По словам Сарокваши, проект может быть интересен под редевелопмент. "Это, мне кажется, классический пример проекта под редевелопмент со строительством офисных центров, гостиниц, если инвестор готов поработать с характеристиками градостроительными, это может быть современный жилой комплекс", - добавил он.

Кроме того, до конца года ДОМ.РФ планирует выставить в Петербурге на торги земельный участок площадью 1,2 га на улице Руставели и еще один площадью 80 га - в Пушкине (Петербург).

Все объекты будут торговаться по схеме "аукцион за долю". Новый формат предполагает вместо арендной платы за пользование земельными участками передачу ДОМ.РФ доли квартир в построенных объектах. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую долю квартир в построенных объектах. Процедура аукциона "за долю" проходит на электронной площадке АСТ-Сбербанк.

В 1897 году на месте старых винокурен на Синопской набережной был возведен Ликеро-водочный санкт-петербургский завод, который числился поставщиком №1 двора Его Императорского Величества. После Октябрьской революции и прекращения действия сухого закона завод возобновил работу (в 1923 году), но уже как водочный завод №1, впоследствии - Ленинградский ликеро-водочный завод. В середине 2000-х годов у завода начались финансовые проблемы, и позже он был признан банкротом.