Ввод жилья в России за восемь месяцев упал на 7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России снизился на 7% за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на ХI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

"На 7% [снизился объем ввода жилья в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года] и на 1 сентября составил 39,3 млн кв. м", - сказал замминистра.

Накануне министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на интерактивном пресс-брифинге в рамках Международного инвестиционного форума Poestate.Live сообщал, что ввод жилья на территории России по итогам 2020 года может быть сопоставим с 2019 годом, несмотря на остановку строек в карантин. Он напомнил, что в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.