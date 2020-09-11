Кабмин РФ планирует в 2021 году выделить средства на выпуск инфраструктурных облигаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в следующем году заложить денежные средства на выпуск инфраструктурных облигаций. Объем средств обсуждается Минстроем и Минфином России, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Вчера председателем (правительства - прим. ТАСС) было принято решение о том, что госгарантии на инфраструктурные облигации в следующем году будут заложены. Сейчас мы ведем работу с Минфином, сколько это будет. Но на пилоты, в том числе Ленинградскую область, точно хватит", - сказал Стасишин на пленарном заседании XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс".

Ранее Минстрой сообщил, что пилотными регионами по выпуску инфраструктурных облигаций могут стать Тульская, Нижегородская, Тюменская и Ленинградская области. Ведомство совместно с ДОМ.РФ прорабатывает вопрос о возможности и условиях привлечения к участию в проекте использования инфраструктурных облигаций крупных сетевых компаний. Для этого было проведено совещание с представителями ДОМ.РФ, "Газпрома", "Россетей" и пилотными регионами. "Газпром" и "Россети" проявили интерес к участию в проекте, отмечали в Минстрое.