Все объекты недвижимости на инвестиционном портале Москвы будут иметь 3D-туры

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Виртуальные туры подготовят для всех объектов недвижимости, которые представлены для торгов на инвестиционном портале Москвы, до конца года, сообщил в пятницу начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций департамента Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин в ходе дискуссии "Частные инвесторы: как сегодня заработать на недвижимости" в рамках Международного инвестиционного форума Proestate.

"Самое важное для нас - новый ресурс, который мы ввели [на инвестиционном портале Москвы], это возможность 3D-туров и путешествий по тем объектам, которые мы предлагаем для торгов. Мы делаем это достаточно активно по объектам казны, до конца года мы планируем по 100% объектов, которые предлагает город, сделать виртуальное путешествие. Есть карта БТИ, по ней можно ориентироваться, в какой комнате вы находитесь, оглядеться на 360 градусов", - сказал Калинкин.

Он добавил, что земельные участки также доступны в 3D-формате на инвестиционном портале Москвы.

Кроме этого, он отметил, что с каждым месяцем на портале растет количество уникальных посетителей. "Сам инвестпортал, который мы предлагаем, является универсальным поисковиком. Помимо того, что вы получаете всю информацию, которая располагается в том или ином объекте, вы еще имеете возможность перехода на ссылку той электронной площадки, на которой располагается данная процедура", - заявил Калинкин.