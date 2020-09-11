Якушев заявил, что бюджетные расходы не вырастут из-за обновления нацпроекта по жилью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Новые подходы, которые планируется включить в национальный проект "Жилье и городская среда", не увеличат бюджетные расходы. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"На сегодняшний день мы рассматривает увеличение объемов финансирования [нацпроекта "Жилье и городская среда"] за счет привлечения внебюджетных источников <…> Пока мы не видим, что у нас как-то глобально произойдет увеличение финансовой части нашего паспорта за счет бюджетных [средств] в силу определенных причин. Поэтому наша задача сегодня максимально задействовать внебюджетные источники", - сказал Якушев.

По его словам, министерство будет работать над изменением законодательства, чтобы дать возможность застройщикам развивать застроенные территории, а также города, в центре которых находятся, например, заброшенные заводы или другие промышленные объекты.

"Наша задача сейчас регуляторно все расшить, чтобы застройщики на эти площадки заходили. Таким образом, и у них затрат будет поменьше, [так как] на ту же транспортную инфраструктуру не надо тратиться муниципальным властям и застройщику, и, соответственно, с точки зрения спроса [на жилье] интересны [такие территории]", - добавил Якушев.

Ранее министр также отмечал, что заседание Государственного совета по новым параметрам национальных проектов пройдет 29 сентября.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.