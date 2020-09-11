Центр госэкспертизы в Петербурге впервые в цифровом формате одобрил проект детского сада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Проект детского сада в Санкт-Петербурге впервые в России прошел госэкспертизу в цифровом формате. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в ходе XI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

"8 сентября СПб ГАУ "Центр государственной экспертизы" выдал положительное заключение по цифровой модели проекта детского сада с использованием BIM-технологий", - сказал он.

Речь идет о проекте детского сада на 160 мест по улице Маршала Блюхера, 4, который входит в входит в корпоративную программу Группы "Эталон" по строительству социально значимой инфраструктуры и в реестр пилотных проектов, сформированный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По данным компании, это первый случай в российской практике, когда проект, полностью спроектированный на основе BIM-технологий, успешно прошел госэкспертизу в цифровом формате. "Применение BIM-технологий в случае с детским садом на улице Маршала Блюхера не ограничится только проектированием. Оно также охватывает создание цифровой модели для геодезического сопровождения и выполнение ряда управленческих и контрольных функций, включая те, что касаются деятельности подрядных организаций и поддержания должного уровня безопасности на стройке. Все они относятся к числу наших собственных научно-прикладных разработок", - отметил Арсентий Сидоров, генеральный директор Научно-технического центра "Эталон" (входит в Группу "Эталон").

По его словам, преимущество использования таких цифровых технологий: совместная командная работа проектировщиков в единой цифровой модели проекта, автоматизация выявления и дальнейшее оперативное исключение ошибок проектирования, значительная оптимизация временных ресурсов и повышенное (на 30%) информационное насыщение создаваемой модели проекта. Проектирование может проходить фактически в один этап, а сроки подготовки к непосредственному началу строительных работ резко сокращаются.