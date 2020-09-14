Историческое здание на территории "Винзавода" в Москве выставили на торги

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Предприниматели смогут приобрести одноэтажное здание 1938 года постройки на территории "Винзавода" в Москве, площадь объекта составляет более 160 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Выставленное на торги одноэтажное кирпичное здание 1938 года постройки находится в Центральном административном округе столицы по адресу: 4-й Сыромятнический переулок, д. 1, строение 3 <...> Начальная цена лота составляет 16,4 млн рублей", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что приобрести здание и использовать его в коммерческих целях могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. При этом расположение в границах объекта культурного наследия накладывает на будущего собственника определенные ограничения.

Так, на территории памятника нельзя возводить новые объекты, увеличивать площадь и размеры существующих зданий, запрещается проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы, не связанные с сохранением объектов культурного наследия, на территории объекта культурного наследия также можно заниматься хозяйственной деятельностью, которая не будет нарушать сохранность памятника.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, выставленный на продажу лот может привлечь инвесторов не только историческим и арт-контекстом, но и выгодными характеристиками. Объект находится в Басманном районе рядом с Садовым кольцом и в пяти минутах ходьбы от станции метро "Чкаловская". Сталинская постройка имеет соответствующую планировку: высота потолков колеблется в диапазоне от 2,3 до 3,9 м.

Подать заявку на участие в торгах можно до 14 октября. Торги пройдут 22 октября в виде электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.