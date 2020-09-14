Власти Кубани усилят контроль за землепользованием в градостроительной политике

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края при выстраивании градостроительной политики намерены в ближайшие годы усилить контроль за землепользованием, заявил ТАСС в понедельник победивший на выборах губернатора Краснодарского края кандидат Вениамин Кондратьев.

"Сегодня мы делаем акцент на комплексной застройке: вместе с домами возводится социальная инфраструктура, создаются зеленые зоны. Именно на таких принципах основан новый генеральный план Краснодара. И эту работу будем тиражировать на другие муниципалитеты края, прежде всего, речь идет о курортных территориях - Сочи, Геленджике, Анапе. Мы понимаем, что в свободной земли в этих муниципалитетах нет, поэтому будем жестко контролировать соответствие генпланов и правил землепользования и застройки", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что масштабное жилищное строительство на Кубани в последние годы было связано, прежде всего, с высоким миграционным потоком. "При таком количестве строящихся квадратных метров мы не должны упускать их качество", - резюмировал он.

В июле Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой, в городе были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей. Также градостроительные комиссии региона работают в Новороссийске, Горячем Ключе и Северском районе региона. В Краснодаре в сентябре был утвержден новый генеральный план города. В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту жилищного строительства возле моря в курортных городах, в 500-метровой зоне ограничено жилищное строительство, приоритет отдан курортной инфраструктуре.

Краснодарский края является одним из лидеров в России по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья, по данным администрации Краснодарского края, по итогам первого полугодия 2020 года регион вошел в тройку лидеров в стране по вводу жилья: в первом полугодии сдано 1,9 млн кв. метров - на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Краснодарский край по этому показателю уступает только Москве и Московской области. При этом характерной для региона проблемой являются самострои и обманутые дольщики.