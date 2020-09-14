Исследование: новостройки летом дорожали вдвое быстрее "вторички"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в новостройках в июле-августе 2020 года росла в два раза быстрее, чем на жилье на вторичном рынке жилья в России. Это связано, в том числе с действием программы льготной ипотеки под 6,5%, свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим порталом Сбербанка "Сбериндекс" и сервиса "Домклик".

"Стоимость предложения квадратного метра в июле-августе 2020 г. в среднем по стране была на 3% выше, чем год назад. Котировка на первичном рынке растет на 6,2% [в июле-августе 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года], что связано с мерами поддержки, принятыми во время пандемии", - говорится в исследовании. На вторичном рынке, по данным "Сбериндекса", за год цены на жилье выросли на 3%.

Опережающий рост цен на первичном рынке жилья аналитики портала связывают с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует только на покупку квартир в новостройках. В разрезе регионов наибольший рост цен на жилье в июле-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Хабаровском крае (на почти 19%), Калининградской области (на 18%), а также Астраханской области и Республике Алтай (по 17,6%). При этом в Москве за год цены выросли на 10,3%, в Санкт-Петербурге - на 6,1%, отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков портала, с июля 2020 года основным драйвером спроса на рынке недвижимости в России стали рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам. По оценке "Сбериндекса", число выданных ипотек в июле-августе 2020 года выросло на 44% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

"По нашим данным, в России нет ни одного региона, где количество выданных ипотечных кредитов в июле-августе 2020 года было бы ниже прошлогоднего показателя. В лидерах по темпам прироста несколько южных субъектов (Тыва и Алтай), а также Мурманская и Сахалинская области", - отмечают авторы исследования.

На фоне роста спроса на жилье в августе на 2% увеличились и траты россиян на покупку товаров для строительства и ремонта, на 8,5% - на мебели и предметов декора, а также на 8,6% увеличились расходы на услуги по ремонту, добавляется в исследовании.

О льготной ипотеке

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 до 12 млн и с 3 до 6 млн рублей соответственно.