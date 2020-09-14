ДОМ.РФ предложил использовать социальную аренду при расселении аварийного жилья

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Социальная аренда может быть использована при расселении россиян из аварийного жилья, сообщил в понедельник журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Механизмов может быть много, в том числе и льготная ипотека, и социальное арендное жилье. Мы сейчас коммерческое арендное жилье развиваем, но с десятками регионов на эту тему работаем, запускаем вопрос социальной аренды, когда можно было бы людям предоставлять возможность переезжать в современное жилье", - сказал Мутко.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин добавил, что в проектах развития застроенных территорий, при которых не нужно дожидаться признания зданий аварийным, ДОМ.РФ мог бы также поучаствовать предоставлением проектного финансирования, применением стандарта комплексного развития территорий и разработкой мастер-планов, проектов планировки исторических районов. Редевеломпент таких территорий подразумевает увеличение доходной базы региона, подчеркнул Стасишин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе поручил Минстрою, Минэкономразвития совместно с Фондом ЖКХ и ДОМ.РФ до 14 сентября представить предложения о расселении аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года (такое жилье не входит в программу расселения нацпроекта "Жилье и городская среда"), и ветхого жилья. Статус ветхого жилья до сих пор законодательно не определен. Ранее в Минстрое предлагалось относить к ветхим дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности.