Минстрой внесет изменения в закон об архитектурной деятельности в 2021 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минстрой России планирует внести изменения в закон об архитектурной деятельности в следующем году. В частности, будет повышен статус главного архитектора города, сообщил в понедельник журналистам замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Не уверен, что в осеннюю сессию, но в течение следующего года мы точно какие-то изменения внесем для того, чтобы повысить статус главного архитектора города и вообще внести ясность, что такое архитектор и как он должен работать, как должна развиваться архитектура городов", - сказал Стасишин.

Ранее президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщал ТАСС, что действующий закон "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года, утратил актуальность. Предпринимались попытки внести в него изменения. Так, одна из концепций изменений была разработана еще в 2017 году, однако впоследствии в нее вносились коррективы, поскольку архитектурное сообщество не могло прийти к единому решению.