На Кубани заключили 30 соглашений с инвесторами на завершение долгостроев

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края заключили в этом году 30 соглашений с инвесторами на завершение строительства долгостроев на территории региона. Полностью решить проблему обманутых дольщиков в крае планируется к 2023 году, сообщили журналистам в регионального Заксобрания.

"Немаловажную роль в завершении работ на проблемных объектах играют и инвесторы. На сегодняшний день с ними заключено 30 соглашений", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам прошлого года взаимодействие с инвесторами позволило закончить 51 долгострой.

Кроме того, для защиты прав обманутых дольщиков с 2018 года внесли ряд изменений в краевые законы. Например, приняли закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников долевого строительства, внесены и поправки в целый ряд уже действовавших на Кубани документов. Бюджетам муниципальных образований в Краснодарском крае на софинансирование расходных обязательств по завершению работ на проблемных объектах высокой степени готовности из регионального бюджета предоставлена субсидия, размер которой составил 1 млрд рублей.

Уточняется, что также поддержку пострадавшим дольщикам и застройщикам оказывают федеральный и региональный фонды защиты дольщиков, а также созданная в регионе специальная межведомственная комиссия, куда входят представители исполнительной и законодательной власти, ресурсоснабжающих предприятий, правоохранители. Планируется, что полностью решить проблему дольщиков удастся к 2023 году.

"Благодаря предпринимаемым губернатором во взаимодействии с прокуратурой Краснодарского края усилиям на Кубани в сжатые сроки удается решать многие проблемы, связанные с долгостроями. Очень важно и то, что сегодня задачи и интересы у нас одни, справедливость должна восторжествовать, а люди - получить жилье, за которое они заплатили", - приводит пресс-служба слова спикера Заксобрания Юрия Бурлачко.

О ситуации на Кубани

Краснодарский край на протяжении нескольких лет является одним из регионов с наибольшим количеством незавершенных объектов долевого строительства. На данный момент в крае приняли закон о предоставлении компенсационных участков земли инвесторам, готовым взяться за достройку.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Краснодарском крае планируется завершить строительство 119 проблемных объектов, 24 уже сданы, пять находятся на стадии ввода в эксплуатацию. Инвестиционно непривлекательными признали 64 долгостроя, по 42 Фондом защиты прав дольщиков уже приняты решения о выплате компенсаций или достройке этих объектов за счет фонда. По данным краевой администрации, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 275 объектах долевого строительства.