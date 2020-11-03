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ДОМ.РФ впервые разместил выпуск ипотечных облигаций с Газпромбанком на 7,2 млрд рублей

Ставка купона по итогам размещения - 5,2% годовых

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ разместил первый выпуск ипотечных облигаций с Газпромбанком на 7,2 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ успешно завершил размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 7,2 млрд рублей, эмитентом которых является ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент". Ставка купона по итогам размещения составила 5,2% годовых", - говорится в сообщении.

Газпромбанк входит в топ-3 банков по размеру ипотечного портфеля. В 2019 году кредитная организация и ДОМ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску ипотечных ценных бумаг до 350 млрд рублей. По словам заместителя председателя правления Газпромбанка Игоря Русанова, выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ улучшит экономику ипотечного бизнеса банка и повысит его гибкость.

"Секьюритизация ипотечного портфеля одним из крупнейших российских банков показывает возрастающую значимость ипотечных облигаций ДОМ.РФ как источника фондирования и является важной предпосылкой для устойчивого роста числа российских семей, улучшивших свои жилищные условия", - добавил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.

Ипотечные облигации - это облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами. Объем рынка ипотечных облигаций в России составляет около 500 млрд рублей, при этом 80% рынка занимают ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ). Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, кредитный рейтинг которого находится на уровне обязательств правительства. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Выпуск ипотечных облигаций является одним из инструментов достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.

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