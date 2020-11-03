Более 11 тыс. ключей выдали обманутым дольщикам Подмосковья с начала года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. участников долевого строительства в Московской области получили ключи от квартир с начала года. Это более 70% от плана по предоставлению ключей дольщикам на текущий год в регионе, говорится в сообщении пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья.

"На сегодняшний день выданы ключи от квартир 11 388 обманутым дольщикам Подмосковья в 76 домах, что составляет 73% от годового плана. Всего в 2020 году планируется за счет инвесторов восстановить права 15,5 тыс. обманутых дольщиков", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Наибольшее количество ключей предоставлено участникам долевого строительства в городских округах Красногорск (более 2,1 тыс.), Котельники (около 1,5 тыс.), Химки (1,1 тыс.).

Федотова ранее сообщала, что права 14 тыс. участников долевого строительства планируется восстановить в Московской области в 2021 году. Всего по данным министерства, с 2012 года по 2020 год в регионе были восстановлены права более 60 тыс. обманутых дольщиков.