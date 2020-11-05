В Москве в сентябре оформили рекордное число сделок с новостройками

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 11,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в жилом фонде зарегистрировано в Москве в сентябре, что на 68% больше, чем в августе. Это рекордный месячный показатель для столицы, сообщила в четверг пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Показатель сентября превысил на полтора процента ранее зафиксированный рекордный объем договоров долевого участия, отмеченный столичным Росреестром на первичном рынке жилой недвижимости в июне прошлого года - 11,7 тыс. ДДУ", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Игоря Майданова.

В целом в третьем квартале в Москве оформлены 24 тыс. договоров на первичном рынке жилья - вдвое больше, чем в предыдущем квартале (11,8 тыс.), и на 48% выше, чем за аналогичный период прошлого года (16,2 тыс.).

В нежилом фонде управление Росреестра в третьем квартале зарегистрировало 6,7 тыс. договоров в новостройках - в 1,8 раза больше, чем во втором квартале (3,7 тыс. таких договоров).

В этом сегменте в сентябре тоже отмечается рекордный за все годы месячный показатель - 3,1 тыс. ДДУ, что в 1,6 раза больше, чем в августе (почти 2 тыс.). Ранее наибольшее число договоров на первичном рынке нежилой недвижимости было зарегистрировано в марте 2020 года (2,8 тыс.) - показатель сентября превышает его на 10%.