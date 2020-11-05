Волонтерские организации по городской среде создали в 47 регионах России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Волонтерские организации в сфере создания комфортной городской среды созданы в 47 субъектах Российской Федерации. Об этом в четверг сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров в ходе Международного муниципального форума стран БРИКС.

"За два года 47 субъектах были созданы волонтерские сообщества по развитию городской среды. Они уже разработали порядка 200 проектов благоустройства, вовлекли в решение вопросов городской среды более 4 тыс. жителей", - сказал замминистра на сессии "Развитие городской инфраструктуры как основа комфортной жизни".

По словам Егорова, волонтерами становятся не только молодежь и студенты, но и люди старшего возраста. "Мы уже имеем поток людей, которые называют себя "серебряные" волонтеры - это люди старше 50 лет, которые принимают также активное участие вместе с молодежью по решению вопросов развития городской среды", - сказал он.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач нацпроекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В его рамках запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.