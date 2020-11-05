Москва выкупила для достройки последний корпус проблемного ЖК "Царицыно"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Городская компания "Мосотделстрой № 1" приобрела на торгах корпус № 35 проблемного жилого комплекса "Царицыно", продавцом объекта выступил обанкротившийся застройщик - "Московский комбинат хлебопродуктов". Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Пройден еще один этап на пути к достройке корпуса № 35 и восстановлению прав граждан, которые инвестировали в строительство этого объекта свои средства", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Как уточнили в ведомстве ТАСС, данный корпус является последним из тех домов долгостроя, в котором есть пострадавшие участники долевого строительства: "Таким образом, этот корпус - последний из тех, где силами городского застройщика будут восстановлены права дольщиков".

Сумма сделки составила 831 млн рублей, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Ранее сообщалось, что на приобретение объекта с торгов, обследование и проектно-изыскательские работы по корпусу № 35 городом выделено 1,2 млрд рублей.

Самый проблемный

Корпус № 35 считается самым юридически сложным во всем жилом комплексе-долгострое, рассказала ТАСС член инициативной группы дольщиков Альмира Сарсеева. В отличие от остальных корпусов ЖК, в нем продавались не квартиры, а апартаменты, которые не имеют жилого статуса. Это серьезно затруднило работу по восстановлению нарушенных прав дольщиков. "Законодательство не защищало дольщиков апартаментов, более того, в этом корпусе были как покупатели - физические лица, так и компании, отделить действительно пострадавших от стоявших за фиктивными сделками было сложно. Это большой корпус, в нем более 1 тыс. апартаментов", - рассказала она. Кроме того, у дольщиков вызывал беспокойство юридический механизм передачи апартаментов после достройки, отметила Сарсеева.

Юридически корпус № 35 является административно-деловым центром с подземной автостоянкой, в свою очередь пояснили ТАСС в Москомстройинвесте. Поэтому для его достройки пришлось применить сложную схему передачи - через реализацию на торгах c обременением по передаче помещений гражданам после завершения строительства объекта. Такой механизм был подобран в связи с тем, что законом "О банкротстве" не предусмотрена передача нежилых объектов новому застройщику для завершения строительства, эта норма касается только жилья. "Достройку корпуса № 35 планируется осуществить согласно существующему проекту. Дольщикам-физическим лицам будут переданы именно те площади апартаментов, которые они приобретали у застройщика АО "Московский комбинат хлебопродуктов", - подчеркнули в ведомстве.

Что будет сделано

Городской застройщик будет достраивать объект за счет города и принимает на себя исполнение обязательств по договорам долевого участия в части передачи апартаментов гражданам, которые вошли в долговой реестр старого застройщика или оформили в суде право собственности на недостроенный объект недвижимости, отмечается в сообщении Москомстройинвеста. При этом до возобновления строительно-монтажных работ на объекте и официального закрепления "Мосотделстрой № 1" в статусе нового застройщика по корпусу № 35 остается преодолеть еще несколько юридических процедур, отметила глава ведомства. "На следующем этапе подписанный договор купли-продажи объекта направят на регистрацию в Росреестр. Затем начнется работа по обследованию корпуса, проектную документацию при необходимости скорректируют, далее будет оформлено разрешение на строительство", - пояснила она.

Строительство ЖК "Царицыно" с 2006 года вела группа компаний "Настюша" (владела АО "Московский комбинат хлебопродуктов") с привлечением средств дольщиков, комплекс должны были сдать в эксплуатацию в 2012 году, но застройщик не исполнил обязательства перед гражданами. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, им стал "Мосотделстрой № 1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

В ЖК "Царицыно" город завершает строительство 14 жилых корпусов (плюс корпус № 35). В октябре 2020 года АО "Мосотделстрой № 1" получило разрешение на ввод в эксплуатацию пяти жилых корпусов, таким образом, с момента передачи объекта для завершения строительства городу восстановлены права около 1 400 дольщиков.

О проблеме апартаментов

В настоящее время в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность социальной инфраструктурой.