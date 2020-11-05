Тульские власти расселят 90 тыс. кв. м аварийного жилья до 2025 года

ТАСС, 5 ноября. Власти Тульской области до 2025 года планируют расселить 90 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным, сообщил в четверг губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в формате видеосвязи.

"До 2025 года планируем расселить еще 90 тыс. кв. м. Но остается еще две трети аварийного фонда, которые не охвачены программными мероприятиями. Мы разговаривали с профильными министрами, здесь уже надо выстраивать определенную позицию и понимание, как мы будем дальше по этому направлению действовать", - сказал Дюмин.

По словам губернатора Тульской области, по итогам 2020 года в регионе расселят 18 тыс. кв. м аварийного жилья. Кроме того, в регионе продолжается строительство новых домов - к 1 октября в Тульской области ввели свыше 400 тыс. кв. м жилья, увеличив показатель на 12% в сравнении с аналогичной датой в 2019 году.

"При этом, исполняя ваше поручение об увеличении регионального финансирования мероприятий по переселению, мы реализуем свою региональную программу. За период 2019-2020 годов мы расселяем дополнительно 18 тыс. кв. м аварийного жилья, и на эти цели мы из регионального бюджета потратили 700 млн рублей", - добавил Дюмин.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.