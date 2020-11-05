Эксперты: число инвестиционных сделок с жильем в России утроилось из-за девальвации рубля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество инвестиционных сделок с жильем в России увеличилось почти втрое с начала 2020 года, граждане стремятся сохранить деньги в недвижимости из-за валютных скачков и девальвации рубля. Такое мнение высказал ТАСС в четверг руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Плавающий курс рубля стал следствием глобальной рецессии из-за пандемии коронавируса. В начале недели курс евро на Мосбирже поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года, доллар дорожал до 80,73 рубля. В четверг курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 1,57% - до 78,0975 рубля, курс евро на 1,01% - до 91,95 рубля.

"В этом году доля частных инвесторов на фоне девальвации рубля выросла в 2,6 раза с традиционных 5-6% до 15-16% от общего количества сделок. Скорее всего, к концу года этот показатель еще может вырасти до 18-20%", - сказал Зайцев.

По его словам, в периоды нестабильных ситуаций россияне традиционно более активно инвестируют в жилье, чтобы сохранить сбережения. Кроме того, те, кто сумел заработать на повышении курса иностранной валюты, переводят сбережения в рубли, а далее приобретают недвижимость с целью продажи по более выгодной цене. Эксперт также отметил, что в условиях активного развития онлайн-сервисов и упрощения механизмов дистанционного выбора и покупки квартир, жители регионов чаще стали рассматривать варианты в наиболее инвестиционно-привлекательных регионах, таких как Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область и Краснодарский край.

Девальвация рубля стала одним из факторов роста цен на жилье, рассказал руководитель департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости "Азбука жилья" Ярослав Дарусенков. По его словам, с начала 2020 года на рынке новостроек в пределах старых границ Москвы средняя стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 7,9% и на данный момент составляет 231,2 тыс. рублей (без учета элитного сегмента). Еще более высокими темпами в столице растут цены на вторичное жилье - 12,4% с начала года (с 298,8 тыс. до 335,9 тыс. рублей), говорит эксперт. "Собственники квартир, как правило, стараются компенсировать ослабление рубля повышением цен. Это происходит обычно при долгосрочном изменении курса. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2015 году", - сказал он.

Динамика сохранится

Динамика цен на российское жилье сохранит тенденцию к росту в ближайшие месяцы, считают опрошенные эксперты. Рост цен на новостройки будет на уровне того, как растет доллар по отношению к рублю, полагает генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков. "Это минимальная планка", - сказал он. В федеральной компании "Этажи" прогнозируют, что рост средней стоимости новостроек по итогам 2020 года может составить порядка 15%. "Естественно, что наибольший рост будет в сегменте студий и однокомнатных квартир, как самых востребованных среди частных инвесторов", - сказал Зайцев.