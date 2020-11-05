В Башкирии достроят дома около 1,5 тыс. обманутых дольщиков

УФА, 5 ноября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан принял решение о достройке 24 домов в Башкирии, ключи от квартир получат около 1,5 тыс. обманутых дольщиков. Среди них - 20 домов в жилом комплексе "Миловский парк", сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

"Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина рассмотрел вопросы восстановления прав пострадавших граждан в 18 субъектах Российской Федерации. В ходе заседания были рассмотрены заявки по незавершенным объектам в Республике Башкортостан, где застройщиками выступают "Килстройинвест" - ЖК "Миловский парк", Уфимский район, "ИнвестКапиталСтрой" - "Уфимский Крым", д. Старые Киешки, Кармаскалинский район, СК "Квартал" и "БашИнвестДом" - ГО г. Уфа", - говорится в сообщении.

В список достраиваемых объектов вошли 20 домов в жилом комплексе "Миловский парк" под Уфой, еще по двум домам этого ЖК принято решение о выплате компенсации, добавили в региональном Минстрое. Строительство возобновится после смены застройщиков.

В конце 2019 года следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении директора строительной фирмы "Килстройинвест" Дмитрия Комлева за хищение денег участников долевого строительства жилого комплекса "Миловский парк" в Уфимском районе республики, причинение имущественного ущерба и невыплату налогов. Следствием установлено, что в период с 2013 года по 2017 год руководство ООО "Килстройинвест" получало по договорам долевого участия денежные средства, принадлежащие более 1,5 тыс. граждан, однако условия большей части договоров не исполнило и похитило денежные средства дольщиков ЖК "Миловский парк" в размере свыше 2 млрд рублей. Также фигурантом уголовного дела стал исполнительный директор строительной организации, его подозревают в мошенничестве.

По данным властей, всего в Башкирии обманутыми дольщиками признаны около 7 тыс. человек.