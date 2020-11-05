В Перми выплатят компенсации почти 400 дольщикам, чьи деньги растратил застройщик

ПЕРМЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты дольщиков выплатит компенсации почти 400 дольщикам "Первого пермского микрорайона", чьи деньги похитили и растратили руководители компании-застройщика "Камстройинвест" - Алексей и Ирина Лобановы, осужденные весной 2020 года. Об этом в четверг в Instagram сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Дольщикам "Первого Пермского микрорайона" выплатят компенсации. Такое решение сегодня принял Федеральный фонд. "Первый Пермский" - наверное, самый известный долгострой региона. Целый микрорайон в Лобаново начали строить в 2013 году. В итоге обманутыми оказались 393 дольщика 12 домов. Долгие семь лет ожиданий, и, наконец, решение для сотен семей найдено - достраивать дорого и нецелесообразно, поэтому выплатят деньги", - написал он.

В краевом правительстве отмечают, что разрешение на строительство 12 малоэтажных домов было выдано застройщику "Камстройинвест" в 2013 году. Планировалось, что микрорайон будет построен в 2016 году, но компания обанкротилась, а строительство остановилось.

Инвестором по госпрограмме "Жилье для российской семьи" стала компания "Регион", гендиректором которой являлась Ирина Лобанова, а ее муж - Алексей Лобанов стал генеральным подрядчиком стройки. По данным прокуратуры региона, до 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием граждан, клиентов "Камcтройинвеста", а также банковских организаций, выступающих кредиторами, супруги похитили 969,8 млн рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса "Первый пермский микрорайон", часть средств присвоили себе, часть - растратили. В конце мая 2020 года Мотовилихинский районный суд Перми приговорил застройщиков к шести и шести с половиной годам лишения свободы, они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия").