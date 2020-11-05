Минстрой разработает программу модернизации ЖКХ Забайкалья

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минстрой России заканчивает разработку комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев по итогам заседания кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее на заседании сообщил, что регионы России в целом готовы к предстоящей зиме, однако в 14 муниципальных районах и городском поселении Первомайское Забайкальского края сохраняются проблемы, многие объекты ЖКХ и энергетики сильно изношены.

"По всем вопросам проработаны необходимые действия для обеспечения прохождения на территории Забайкальского края отопительного периода, а для системного решения проблем, накопленных в сфере ЖКХ региона, завершается формирование комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона. Подготовленный документ будет направлен в правительство Российской Федерации", - сказал Якушев.

По его словам, с точки зрения подготовки к зиме Забайкалье - сложный регион по нескольким причинам: низкая бюджетная обеспеченность и большой износ системы жилищно-коммунального хозяйства. Министр сообщил, что в 14 муниципалитетах Забайкалья был введен режим повышенной готовности, что позволило частично закупить топливо для 98 котельных. Сейчас поставка тепла обеспечена во всех муниципалитетах на 1 255 источниках теплоснабжения.

"Что касается ситуации на Первомайской ТЭЦ, то мы обсудили варианты замещения теплоэлектроцентрали новыми объектами теплоснабжения. На этот отопительный сезон для резервного энергоснабжения ТЭЦ принято решение об установке дизель-генератора. В настоящее время на Первомайской ТЭЦ продолжаются работы по ремонту котлового оборудования", - добавил глава Минстроя. Он подчеркнул, что предложенный комплекс мер позволит провести в регионе отопительный период 2020-2021 годов.

В понедельник Якушев по поручению премьера посетил Забайкальский край, где проверил готовность региона к зиме. Министр, в частности, побывал на Первомайской ТЭЦ, построенной в 1963 году и находящейся в аварийном состоянии. Ежегодно ремонтная кампания по подготовке к зиме в Забайкалье требует 1 млрд рублей, в этом году из краевого бюджета было выделено 300 млн рублей. Помимо этого, в регионе остро стоит вопрос, связанный с компенсацией выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций.