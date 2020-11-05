ДОМ.РФ с продлением льготной ипотеки начал прием заявок от банков на дополнительный лимит

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Оператор программы льготной ипотеки под 6,5% ДОМ.РФ начинает принимать заявки от банков на выделение дополнительного денежного лимита. С продлением программы финансирование увеличено на 950 млрд рублей, общий лимит составит 1,85 трлн рублей, сообщила в четверг пресс-служба госкомпании.

"Программа льготной ипотеки продемонстрировала свою эффективность для отрасли и в решении жилищного вопроса для граждан. Спрос на квартиры в новостройках увеличивается, а значит, задача по повышению доступности жилья успешно выполняется. Мы не исключаем, что количество организаций-участников льготной программы возрастет", - приводятся в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Кредиторы могут подать заявки через Единую информационную систему жилищного строительства - портал наш.дом.рф. Причем претендовать на лимит могут не только банки, которым ранее такой лимит был установлен ДОМ.РФ. В программе уже участвуют 59 банков и четыре некредитные организации.

По данным ДОМ.РФ, банки уже получили 838 тысяч заявлений от россиян и выдали 253,9 тысячи кредитов на 720,3 млрд рублей. Использовано более 80% лимита, установленного до 1 ноября.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2020 года.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.