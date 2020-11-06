Запуск новых проектов многоквартирного строительства в России в октябре вырос на 70%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Строительство многоквартирных домов площадью 3,7 млн кв. м началось в России в октябре, это на 70% больше, чем годом ранее, сообщает в пятницу ДОМ.РФ. По мнению экспертов, толчком роста, в первую очередь, стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%.

"Запуск новых проектов, замедлившийся весной из-за строгих ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса, уже в июне перешел к росту, а по итогам октября достиг рекордных 3,7 млн кв. м за месяц (+70% к октябрю 2019 года)", - говорится в сообщении. По данным ДОМ.РФ, темпы выхода новых проектов на рынок существенно превышают показатели прошлого года третий месяц подряд.

Наблюдаемый рост стал результатом надежности механизма проектного финансирования строительства и программы субсидирования ипотечных ставок на жилье в новостройках, считает заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

"Май стал первым месяцем полномасштабной реализации программы льготной ипотеки - и в итоге в июне мы увидели восстановление объемов запуска. Механизм позволил поддержать продажи застройщиков в трудный момент. Они ощутили поддержку со стороны государства, смогли уверенно начинать новые проекты строительства", - приводятся в сообщении слова Белоусова.

Причем такой существенный рост показателя запуска новых проектов показывает довольно оптимистичный настрой застройщиков касательно спроса не только на горизонте года, но и более продолжительного периода, уверен генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

По его словам, учитывая довольно мягкую монетарную политику, которая оказывает влияние на ставки ипотечного кредитования и проектного финансирования, можно делать оптимистичные прогнозы по дальнейшему росту объемов нового строительства. "Это существенный момент - для выполнения обновленной национальной цели по вводу в 2024 году на уровне 90 млн кв. м нужно в ближайшие год-два увеличить объемы текущего строительства с существующих 99 млн до 120-130 млн кв. м", - пояснил он ТАСС.

Переход стройотрасли на эскроу

Увеличение запуска новых проектов за последние месяцы автоматически привело к ускорению темпа перехода на счета эскроу, отметили в ДОМ.РФ. Так, в октябре по новой схеме начало строиться 3,5 млн кв. м жилья - это почти в два раза больше среднего месячного уровня (1,9 млн кв. м в месяц).

По состоянию на 2 ноября в России с применением счетов эскроу строится 43,9 млн кв. м многоквартирного жилья - 44% всего строительства. Это лишь на 4,6 млн кв. м меньше, чем площадь строительства по старым правилам (с уплатой страховых взносов в компенсационный фонд).

"Если текущий темп перехода на новые правила сохранится, то уже в этом году по схеме эскроу будет строиться больше половины всего объема жилья с привлечением средств дольщиков", - отмечается в сообщении ДОМ.РФ.

Российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую с 1 июля 2019 года. Теперь средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".