Эксперты: продажи новостроек в Москве в октябре выросли на 70%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки, которая изначально должна была завершиться 1 ноября, вызвала рекордный спрос на новостройки в Москве в октябре: количество сделок увеличилось на 70% в годовом выражении. Однако такой рост стал причиной удорожания жилья на 15% - до 220,7 тыс. рублей за квадратный метр, говорится в исследовании ЦИАН, опубликованном в пятницу.

"В Москве (включая присоединенные территории) зарегистрировано 11,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Предыдущий рекорд в 10,05 тыс. был зафиксирован в сентябре 2020 года. Октябрь 2020 года стал месяцем с самыми высокими продажами за всю историю в столице", - говорится в сообщении.

Воспользовавшись ажиотажным спросом в октябре, девелоперы продолжили увеличивать стоимость, отметили аналитики ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в Москве впервые преодолела отметку 220 тыс. рублей, достигнув показателя в 220,7 тыс. Это на 4,1% выше, чем в сентябре - за месяц "квадрат" вырос в цене на 8,8 тыс. рублей. За год прирост составил 15,2% - в сравнении с октябрем 2019 года цена квадратного метра увеличилась на 29 тысяч рублей.

На фоне повышенного спроса при этом сокращается объем предложения - на первичном рынке недвижимости Московского региона в начале ноября в продаже находятся 64,8 тыс. квартир и апартаментов. За прошедший месяц объем предложения снизился на 5%, а в годовой динамике - на 34%. По данным ЦИАН, текущий выбор первичного рынка в Московском регионе находится на уровне 2015 года.

"Причины снижения объема предложения не только в рекордном количестве сделок, из-за чего происходит вымывание объема, но и в стратегиях самих девелоперов, задерживающих вывод корпусов, по которым уже выдана разрешительная документация, в открытые продажи. Это дополнительно поддерживает спрос путем создания искусственного дефицита", - подчеркивается в исследовании.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 октября подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2020 года.