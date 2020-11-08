Минстрой предложил упростить строительство индивидуальных домов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России разработало единые стандарты предоставления госуслуг, связанных со строительством индивидуальных жилых домов. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщает пресс-служба ведомства.

"Единые стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг по направлению уведомлений, необходимых при строительстве индивидуальных жилых домов, а также по выдаче градостроительного плана земельного участка разработаны Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. <...> Единые стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи, рассмотрения и направления уполномоченными органами результата заявителю", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает, что застройщики смогут получать уведомления и градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) в форме электронного документа через портал госуслуг или соответствующие региональные порталы. Как отметила статс-секретарь - замглавы Минстроя РФ Татьяна Костарева, госуслуги по выдаче ГПЗУ для возведения индивидуальных домов являются одними из наиболее востребованных в сфере строительства. "Унификация требований к их оказанию на территории всей страны положительно повлияет на бизнес-климат, сократит издержки при получении необходимой документации, снизит административную нагрузку на застройщиков", - добавила она.

Кроме того, в ближайшее время планируется внести в правительство проекты постановлений, включающие единые стандарты предоставления услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Создание единых требований к предоставлению госуслуг в сфере жилищного строительства является одним из показателей национального проекта "Жилье и городская среда".