В Бурятии дальневосточную ипотеку под 2% оформили более 1,3 тыс. молодых семей

УЛАН-УДЭ, 9 ноября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. молодых семей стали участниками программы "Дальневосточная ипотека" в Бурятии менее чем за год. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в правительстве республики.

"Дальневосточную ипотеку в Бурятии по ставке 2% годовых менее чем за год оформили более 1,3 тыс. молодых семей на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей", - сообщили в правительстве.

Подавляющее большинство участников программы в регионе - семьи, возраст обоих супругов в которых не превышает 35 лет. Также это одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Кроме того, получить льготный займ на жилье могут участники программы "Дальневосточный гектар" - они могут использовать кредит на строительство жилья на своем участке.

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года вышло постановление правительства РФ об условиях программы такой ипотеки для молодых семей со ставкой в 2%.

Ранее в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике сообщили, что в тройку лидеров по темпам реализации программы "Дальневосточная ипотека" вошли Приморский край, Якутия и Хабаровский край. Республика Бурятия на четвертом месте.

Жители Бурятии могут оформить дальневосточную ипотеку в Сбербанке, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанском банке, Совкомбанке, Дальневосточном банке, Газпромбанке, Промсвязьбанке, в банке "Открытие" или в ДОМ.РФ.