Более 108 тыс. москвичей воспользовались сервисом "Переезд по программе реновации" за год

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сервисом "Переезд по программе реновации" за год воспользовались более 108 тыс. москвичей. С помощью него можно узнать о необходимых документах, процессе переезда, покупке дополнительных жилых метров и действиях после получения ключей от новой квартиры, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"С момента появления сервиса на официальном сайте mos.ru в ноябре 2019 года его посетили уже более 108 тыс. столичных жителей, из них свыше 90 тыс. - в 2020 году. Пользуясь интерактивной инструкцией, жители получают ответы на вопросы о переселении в зависимости от состава семьи, типа владения имуществом и пожеланий по переезду. С помощью нее можно узнать о необходимых документах, процессе переезда, покупке дополнительных жилых метров и действиях после получения ключей от новой квартиры. При этом авторизация на портале не требуется, пользователям достаточно просто задать собственные параметры", - приводятся слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Это первый онлайн-проект на mos.ru, когда система анализирует заданные пользователем параметры, выдает индивидуальные рекомендации и консультирует по дальнейшим действиям. В феврале этого года "Переезд по программе реновации" вошел в топ-10 сервисов на рынке недвижимости.

Программа реновации утверждена в 2017 году. Она предусматривает расселение 5 174 домов. Более 350 тыс. семей (свыше 1 млн москвичей) смогут улучшить свои жилищные условия. Новоселам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой, а в кварталах создают социальную инфраструктуру.

Ранее возможности сервиса "Переезд по программе реновации" были расширены: москвичи, принимающие участие в программе реновации и зарегистрированные на портале mos.ru, получат уведомления об этапах переселения в личном кабинете и по электронной почте. Например, они будут содержать сведения о начале расселения дома, оповещение о необходимости подписать заявление о согласии или отказе после осмотра новой квартиры и другую информацию. В личный кабинет и на электронную почту также придет письмо с предложением новой квартиры. В ноябре первые электронные уведомления получат жители 22 домов, расположенных в четырех районах Москвы.