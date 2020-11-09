Девелопер "Эталон" завершит строительство школы на юге Москвы к концу 2021 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство школы на 625 мест на улице Старокрымской на юге Москвы завершится в конце 2021 года. Проект реализует девелоперская группа "Эталон", сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"Общеобразовательная школа рассчитана на 625 мест. В четырехэтажном здании помимо учебных классов разместятся два спортивных зала с раздевалками и душевыми, современный актовый зал на 375 мест, столовая на 313 мест с собственной кухней, медицинский кабинет", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе предусмотрен лифт с увеличенной кабиной.

Школа строится в составе жилого комплекса "Эталон-сити", на объекте задействованы 40 рабочих. На стройплощадке уже начались монолитные работы, рабочие приступили к устройству фундаментной плиты здания.

Как отметили в Москомстройинвесте, в 2019 году первоначальный проект здания по инициативе застройщика был пересмотрен, и общая площадь школы была увеличена с 6 200 кв. м до 10 800 кв. м.

По соседству со школой завершается строительство трехэтажного детского сада общей площадью 2 900 кв. м. Объект планируется ввести в эксплуатацию также в следующем году. Здесь смогут разместиться девять групп по 25 детей в возрасте от трех до семи лет. Помимо спален, раздевалок, буфетных и туалетных комнат, в детском садике появятся залы для занятий спортом и музыкой, а также медицинские помещения. На закрытой благоустроенной территории будут расположены игровые площадки с навесами для защиты от непогоды.