Эксперты: реновация и "регуляторная гильотина" станут основными задачами главы Минстроя

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Реновация старого жилья, развитие индивидуального жилищного строительства, реформа контрольно-надзорной деятельности и создание единого государственного заказчика в строительстве станут основными задачами нового главы Минстроя России, на чей пост предложена кандидатура первого замминистра Ирека Файзуллина, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Занимавший ранее пост главы Минстроя Владимир Якушев был в понедельник назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе. Для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ России премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Профильные комитеты Думы обсудят утверждение Файзуллина на пост министра в понедельник.

"Первоочередная задача - это поддержание в работоспособном состоянии строительного комплекса. Мы все понимаем, что на сегодня строительная отрасль напрямую зависит от инвестиционного климата, инвестиционных составляющих в экономике. Меры поддержки, которые были приняты в первом пакете, сработали достаточно эффективно, судя по показателям жилищного строительства, по объему ипотечных кредитов, по объему новых проектов, которые выводятся на рынок. Очень хочется надеяться, что у нового министра получится сформировать аналогичные меры поддержки, потому что мы понимаем, что строительная отрасль сейчас испытывает дефицит финансовых ресурсов", - сказал президент Национального объединение строителей ("Нострой") Антон Глушков.

Кроме того, по его мнению, перед новым министром будет стоять задача реновации старых районов городов, в частности для достижения национально цели, установленной указом президента России Владимира Путина, по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья к 2030 году.

"По мнению основных игроков рынка, существуют две основные проблемы, которые мешают достижению этого показателя. Первое - макроэкономическая проблема, связанная с низкой покупательной способностью и, как следствие, низким спросом. А вторая проблема - отсутствие земельных участков, пригодных для жилищного строительства. Мы видим массовую тенденцию, что города растут вширь, потому что нет механизмов, которые бы сегодня позволяли эффективно перестраивать, реновировать существующие территории. С точки зрения дальнейшего содержания, эстетики, удобства проживания в городе, это неправильно. Поэтому вопрос появления нормативного документа, который бы регламентировал процедуру освоения земельных участков, их реновации - очень важен", - пояснил эксперт.

Главе Минстроя вместе с этим предстоит продолжить работу по созданию единого государственного заказчика в сфере строительства. По словам Глушкова, работа госзаказчика становится очень сложной и высококвалифицированной, и не все регионы и муниципалитеты в состоянии обеспечить такой уровень знаний. "Решение о создании службы единого заказчика, которая позволила бы грамотно консолидировать денежные средства, грамотно вести строительство объектов, совершенно правильное. Оно поддерживается профессиональным сообществом в силу того, что слишком много у нас разного рода скандалов по результатам бюджетных строек. Поэтому хочется, чтобы процедура строительства была безукоризненной с точки зрения ее формального сопровождения", - сказал президент "Ностроя".

Малоэтажное строительство и "регуляторная гильотина"

За время работы в Минстрое России Файзуллин показал себя как человек, который готов принимать решения и брать за них ответственность, считает глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Из первоочередных задач для нового министра эксперт отметил работу с системой кадров в стройотрасли и малоэтажное строительство. "Проблема жилого самостроя возникла из-за правового вакуума в этой сфере - есть спрос, есть земли, экономически привлекательные для индивидуального домостроения, но нет правовых механизмов перевести эти земли в нужные категории для строительства. Если сдвинуть проблему с мертвой точки, то это будет огромный вклад в достижение национальной цели по улучшению жилищных условий 5 млн российских семей", - добавил Моор.

По мнению омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, тремя главными задачами нового министра станут выполнение нацпроекта, в том числе в части реализации программы индивидуального жилищного строительства, расселение аварийного жилья и так называемая регуляторная гильотина. "Именно эти темы находятся на контроле президента, главы правительства, членов обеих палат парламента и экспертного сообщества. Именно по этим направлениям важно организовать работу в регионах", - подчеркнул Котровский.

Ирек Файзуллин родился в 1962 году в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. В 2005-2010 годах работал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана - главным архитектором республики - гендиректором ГУП "Татинвестгражданпроект". С 2010 по 2020 год занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В январе 2020 года был назначен первым замглавы Минстроя России, курировал проекты по госуслугам в строительстве, разрешительной деятельности, а также вопросы ценообразования и градостроительного зонирования. Также в 2020 году занял должность заместителя председателя президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Имеет звание почетного строителя России и заслуженного строителя Республики Татарстан.