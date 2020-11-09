Профильные комитеты Думы поддержали кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы - по транспорту и строительству, а также по жилищной политике и ЖКХ - на совместном заседании в понедельник рекомендовали нижней палате утвердить министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который сейчас занимает пост первого замглавы этого министерства.

"Большинством голосов мы даем рекомендацию на то, чтобы на пленарном заседании [Госдумы] завтра рассматривать эту кандидатуру министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ирек Энварович, мы вас поздравляем с тем, что комитет рекомендовал", - сказал на заседании председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, выразив уверенность в том, что Госдума утвердит кандидатуру Файзуллина.

Глава комитета также поблагодарил Файзуллина за ответы на вопросы депутатов в ходе совместного заседания комитетов, отметив профессиональный опыт кандидата на министерский пост в сфере строительства.

Ранее в понедельник в соответствии с новым порядком формирования правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил Госдуме для утверждения кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя РФ. Бывший глава министерства Владимир Якушев переходит на пост полпреда президента РФ на Урале.