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Профильные комитеты Думы поддержали кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя

Глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил профессиональный опыт кандидата

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы - по транспорту и строительству, а также по жилищной политике и ЖКХ - на совместном заседании в понедельник рекомендовали нижней палате утвердить министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который сейчас занимает пост первого замглавы этого министерства.

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"Большинством голосов мы даем рекомендацию на то, чтобы на пленарном заседании [Госдумы] завтра рассматривать эту кандидатуру министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ирек Энварович, мы вас поздравляем с тем, что комитет рекомендовал", - сказал на заседании председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, выразив уверенность в том, что Госдума утвердит кандидатуру Файзуллина.

Глава комитета также поблагодарил Файзуллина за ответы на вопросы депутатов в ходе совместного заседания комитетов, отметив профессиональный опыт кандидата на министерский пост в сфере строительства.

Ранее в понедельник в соответствии с новым порядком формирования правительства премьер-министр Михаил Мишустин представил Госдуме для утверждения кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя РФ. Бывший глава министерства Владимир Якушев переходит на пост полпреда президента РФ на Урале.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияМосквичев, Евгений Сергеевич
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