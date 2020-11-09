Файзуллин сообщил, что еще 30% норм в строительстве планируется упростить до конца года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Около 30% обязательных требований в строительной отрасли планируется проработать в рамках регуляторной гильотины до конца 2020 года. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя РФ, кандидат на пост министра Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Занимавший ранее пост главы Минстроя Владимир Якушев был в понедельник назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе. Для назначения на пост руководителя министерства строительства и ЖКХ России премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Государственную думу кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

"Я думаю, что еще порядка 30% [нормативных документов в строительной сфере] мы успеем до конца года проработать в рамках регуляторной гильотины", - сказал Файзуллин.

Летом 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.

По словам Файзуллина, перед Минстроем также стоит задача по повышению квалификации строителей в России, так как не все из них, например, умеют работать с технологиями информационного моделирования в строительстве. Он добавил, что в части применения цифровых технологий продвинулись такие компании как Росатом, РЖД и многие другие проектные организации, особенно в дорожной сфере.

Президент России Владимир Путин указывал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.

О регуляторной гильотине

Ревизия норм российского законодательства осуществляется в рамках механизма регуляторной гильотины. Проводит ее правительство совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса. Механизм предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.