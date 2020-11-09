"Эксперт РА" повысило рейтинг Банка ДОМ.РФ до уровня ruA+

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка ДОМ.РФ на один уровень - до ruA+, прогноз позитивный, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Ранее у кредитной организации действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.

"Повышение рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса на фоне сохранения существенного запаса по капиталу и поддержания приемлемого качества активов. Позитивный прогноз по рейтингу установлен в связи с ожиданиями агентства по дальнейшему укреплению рыночных позиций за счет развития профильных направлений деятельности, а также планов по дальнейшей докапитализации банка", - говорится в сообщении.

"Эксперт РА" также отмечает комфортную позицию банка по капиталу и ликвидности, адекватный уровень рентабельности деятельности, улучшение качества кредитного портфеля юридических лиц.

"Банк ДОМ.РФ оперативно реагировал на новые вызовы, с которыми столкнулись финансовый и строительный рынки в 2020 году. Мы одними из первых запустили программу льготной ипотеки на новостройки. Развитие удаленных каналов и цифровых сервисов позволило нарастить объемы на ипотечном рынке и в проектном финансировании, где по количеству застройщиков-партнеров наш банк занимает второе место в стране. Отражением этой работы также являются улучшающиеся показатели финансовой устойчивости банка", - приводятся в сообщении Банка ДОМ.РФ слова председателя правления Артема Федорко.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.