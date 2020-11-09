Рассмотрение Думой законопроекта о всероссийской реновации перенесли на неделю

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник принял решение перенести на неделю рассмотрение нижней палатой в первом чтении законопроекта о порядке комплексного преобразования территорий и реконструкции жилищного фонда. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с решением Совета.

"Перенесли на неделю", - сказал источник. Он добавил, что перенесено на неделю и рассмотрение законопроекта главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова "О реновации жилищного фонда в РФ".