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Рассмотрение Думой законопроекта о всероссийской реновации перенесли на неделю

Такое решение принял Совет Госдумы, сообщил источник

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник принял решение перенести на неделю рассмотрение нижней палатой в первом чтении законопроекта о порядке комплексного преобразования территорий и реконструкции жилищного фонда. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с решением Совета.

"Перенесли на неделю", - сказал источник. Он добавил, что перенесено на неделю и рассмотрение законопроекта главы фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова "О реновации жилищного фонда в РФ".

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Законопроект о так называемой всероссийской реновации был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Правительство, профильный комитет и комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комитеты-соисполнители при этом высказали ряд замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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