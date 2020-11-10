Спрос на новогоднюю аренду жилья в России из-за пандемии упал на 40%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число бронирований квартир и частных домов на предстоящие новогодние каникулы с начала осени 2020 года на территории РФ уменьшилось на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру, которое есть в распоряжении ТАСС.

В исследовании учитывались бронирования пользователей с 1 сентября по 6 ноября в российских городах и поселках.

"В целом из-за пандемии число бронирований по России по сравнению с прошлым годом снизилось на 40%", - говорится в материалах.

В исследовании уточняется, что больше всего спрос на краткосрочную аренду жилья в новогодние каникулы упал в Москве - в девять раз. В Санкт-Петербурге и Казани спрос снизился примерно в четыре раза, в Сочи - в 2,8 раза, Кисловодске - в 2,5 раза, Калининграде - в 2,2 раза, в Великом Устюге - в два раза, в Домбае, Кировске, Эсто-Садоке - в 1,3 раза.

При этом аналитики сервиса выяснили, что осенью 2020 года путешественники чаще всего бронировали квартиры и дома на новогодние каникулы на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. По их данным, средний срок аренды в Шерегеше составил шесть дней, средняя сумма платежа - 9,1 тыс. рублей за сутки. На втором месте - Санкт-Петербург, где путешественники предпочли остановиться на пять дней за 3,5 тыс. рублей за сутки. Третью строчку заняла Казань (средний срок бронирования - четыре дня, средний платеж - 4 тыс. рублей за сутки). Далее идут Великий Устюг, горнолыжные курорты Домбай и Кировск, затем Ялта, Кисловодск, Москва, Эсто-Садок (Красная Поляна), Сочи и Калининград.