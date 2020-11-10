Число зарегистрированных сделок по льготной ипотеке на новостройки превысило 100 тыс.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал 107,8 тыс. сделок по программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой не более 6,5% и 16,4 тыс. сделок по программе сельской ипотеки, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

"За май было оформлено 9,3 тыс. сделок по льготной ипотеке под 6,5%. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. сделок в месяц в августе, сентябре и октябре", - говорится в сообщении.

Наибольшее число сделок по этой программе зарегистрировано в Приволжском федеральном округе - 27,1 тыс. Регионами-лидерами стали Санкт-Петербург (почти 15 тыс.), Ростовская область (7,4 тыс.), Краснодарский край (7,2 тыс.), Татарстан (5 тыс.) и Башкирия (4,1 тыс.).

"Большой популярностью в регионах пользуется программа сельской ипотеки. По состоянию на 1 ноября 2020 года зарегистрировано почти 16,4 тыс. объектов недвижимости, приобретаемых на условиях данной программы", - отмечается в сообщении.

Больше всего зарегистрировано прав собственности на основании договоров купли-продажи - 13,6 тыс. Также зарегистрировано 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), соглашений об уступке права требования по ДДУ и 146 прав собственности на вновь созданные объекты индивидуального жилищного строительства.

По данным Росреестра, наиболее популярна программа сельской ипотеки оказалось в Приволжском федеральном округе (зарегистрировано 5,7 тыс. объектов). Среди регионов лидеров - Башкирия (1,8 тыс.), Татарстан (777), Омская (895) и Ростовская области (514).

Процедура оформления ипотеки включает в себя несколько этапов. После ее выдачи в банке следующим шагом является регистрация залога на основании кредитного договора в Росреестре.