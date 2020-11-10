Медики в Приморье первыми получили квартиры по программе "Арендное жилье"

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники в Приморском крае первыми получили квартиры по программе "Арендное жилье", которая предусматривает сниженную стоимость найма. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Первое арендное жилье в Приморье нашло своих владельцев - 13 семей медработников Владивостока смогут в ближайшие дни отметить новоселье. <…> Ключи от квартир им вручил губернатор края Олег Кожемяко", - говорится в сообщении.

Стоимость коммерческого найма квартир по программе "Арендное жилье" примерно в два раза ниже среднерыночной. К тому же семьям медицинских работников, которые первыми получили жилье, не придется платить арендную плату - ее компенсирует работодатель.

Через полгода арендаторы получат право выкупа жилья, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа от корпорации развития жилищного строительства Приморского края. "В стоимость выкупного квадратного метра будет входить себестоимость строительства. Она включает затраты на покупку или аренду земельного участка, строительно-монтажные работы, подведение коммуникаций, выплату налогов. Поэтому, как мы и планировали, выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной, планируется сохранить ее на уровне 75 тыс. рублей", - отметила председатель краевого правительства Вера Щербина.

До конца года во Владивостоке по программе сдадут еще один дом, а в Уссурийске планируется ввести в эксплуатацию 300 квартир в новостроях. За три года в Приморье по программе планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья - это почти 2 тыс. Квартиры по программе "Арендное жилье" предназначены, прежде всего, для работников бюджетной сферы, молодых профессионалов и узконаправленных специалистов. Инициатива регионального правительства призвана удержать местных молодых специалистов в регионе, а в будущем - привлечь профессионалов из других субъектов РФ.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, регионы, муниципальные образования и частные застройщики могут строить наемные дома. Частные застройщики, которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене земельного налога и дополнительную поддержку - например, обеспечение участков инженерной инфраструктурой.