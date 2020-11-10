Для программы реновации в Москве подобрали еще 10 стартовых площадок

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество стартовых площадок для программы реновации достигло 472, столичные власти утвердили еще 10 адресов, где будут возведены дома для переселения граждан. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить многоквартирные дома для переселения по программе реновации - увеличился на десять адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Новые площадки расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 163,9 тыс. кв. м жилья", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 33 пятиэтажки с 2,3 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 6 тыс. москвичей. Из 10 площадок семь располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации.

"Одновременно из перечня исключаются две стартовые площадки, по которым в процессе реализации программы были выявлены ограничения, препятствующие строительству в СВАО на улице Руставели и Лазоревом проезде. Таким образом, всего в программу реновации включены уже 472 стартовые площадки для строительства новых домов общей мощностью 7,4 млн кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 174 дома - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв.м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 году. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 183 домов в 58 домов-новостроек.

Всего переселяется 27 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали - 21,6 тыс. человек. Построено 75 новых жилых домов общей площадью 0,9 млн кв.м. Ведется проектирование и строительство 260 домов общей площадью 4,2 млн кв. м, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.