В Ленобласти в 2021 году на расселение ветхого жилья планируют выделить 2,4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в 2021 году выделить 2,4 млрд рублей на расселение ветхого жилья. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году в Ленинградской области расселят 33,9 тыс. кв. метров ветхого жилья. На эти цели в регионе рассчитывают потратить 2,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Программа расселения аварийного жилья предусматривает обеспечение новой жилплощадью 2 264 человека в 2021 году, к 2023 году - уже 4 358 жителей региона.

Расселением аварийного жилья и строительством новых объектов занимается региональный оператор - Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования. В этом году им начато строительство 29,9 тыс. кв. метров жилья в Гатчине, Волосове, Подпорожье, поселке Ефимовский, в Ополье и Дружной Горке, ввод в эксплуатацию которых состоится в следующем году.

Кроме того, в 2021 году 94,8 тыс. квадратных метров нового жилья начнут строиться в Луге, Сясьстрое, Ивангороде, Тихвине, Лодейном Поле, деревнях Лесколово и Янега. В эксплуатацию их планируется ввести в 2022 году.