Файзуллин назвал своей основной задачей обеспечение жильем 5 млн россиян ежегодно

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин видит своей основной задачей на посту главы Минстроя России обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 млн жителей РФ ежегодно, что соответствует национальным целям, поставленным президентом РФ.

"Задачи, которые стоят перед строительной и жилищно-коммунальной отраслью зафиксированы в национальных целях РФ. Основная - обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 млн жителей нашей страны", - сказал Файзуллин на пленарном заседании в Государственной думе, где в настоящий момент проходит процедура его утверждения на пост главы Минстроя России.

По его словам, в первую очередь в России необходимо повышать уровень строительства жилья. Он напомнил, что до 2030 года необходимо построить практически 1 млрд кв. м. "У нас сегодня 3,8 млрд кв. м жилья, из которых 2,4 млрд - многоквартирных", - пояснил Файзуллин. Он также отметил, что для достижения этой цели организована штабная работа, председателем президиума правительственной комиссии штаба по региональному развитию является вице-премьер Марат Хуснуллин.

Единый госзаказчик

Законопроект о создании единого государственного заказчика в строительстве внесут в Госдуму до конца текущей недели, сообщил Файзуллин. "С 1 октября в министерство строительства перешли ряд федеральных казенных учреждений по направлениям здравоохранения, спорта, культуры - там только строительство. Предполагается создание публично-правовой компании, закон о которой мы внесем на это неделе в Государственную думу", - сказал он.

Файзуллин отметил, что ранее были приняты поправки в законодательство, которые обеспечили возможность сократить инвестиционно-строительный цикл в России практически на один год. "Надо такую же задачу нам выполнить в направлении общегражданского строительства", - добавил он.

По словам врио министра, в прошлом году объем работ по таким отраслям, как строительный комплекс, промышленность стройматериалов и ЖКХ составил 16 трлн рублей, сумма уплаченных налогов превысила 4 трлн рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, по которому в Минстрой передан ряд учреждений, выполняющих функции госзаказчика в строительстве. Среди них - дирекции по строительству и реконструкции, которые раньше находились в ведении Минспорта, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрава. Как отмечали ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, Минстрой объединит функции государственного заказчика по строительству объектов инфраструктуры, что позволит сократить сроки их возведения и предотвратит появление недостроев.

Минстрой позже разработал законопроект о создании единого госзаказчика в форме публично-правовой компании. Согласно документу, единый госзаказчик будет заниматься архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, сохранением объектов культурного наследия.

Цели нацпроекта

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.