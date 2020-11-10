Фонд ЖКХ и издательство "Просвещение" разработали учебное пособие для школьников

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ и издательство "Просвещение" подготовили и выпустили учебное пособие для школьников "Основы энергосбережения и экологической безопасности". Презентация учебника состоялась во вторник в пресс-центре ТАСС.

"Мы не всегда во взрослой жизни, оканчивая школу, знакомы с системой ЖКХ, со своими правами и обязанностями. Это пособие призвано решить все проблемы и сделать более грамотным школьника в вопросах обычной жизни", - отметила начальник управления обучающих проектов Фонда ЖКХ Ольга Гришина.

Как добавила главный редактор издательства "Просвещение" Надежда Колесникова, на сегодня напечатан тираж в 3 тыс. экземпляров. Пособие поделено на 34 параграфа, а также сформировано в виде модулей, чтобы учителя могли разделить прохождение материала на несколько учебных лет. Учебное пособие подходит для обучения школьников 5-9 классов. Также рассматривается возможность выпуска его бесплатной электронной версии.

По словам Гришиной, в апробации учебного пособия приняли участие 26 школ и гимназий Татарстана. Некоторые учебные модули были включены в образовательные программы детских лагерей "Артек", "Смена" и "Океан". Также Гришина отметила, что во всех школах Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) уже обучаются по этим пособиям. На следующей неделе книги получат школьники поселка Жатай в Якутии, а до конца года учебные пособия поступят во все регионы страны.

Модули учебного пособия включают такие темы, как электричество, хранение вещей, умный город, инженерно-техническое обеспечение многоквартирных домов, вопросы нормативного обеспечения ЖКХ и другие, отмечает Колесникова. После каждой темы учащимся предлагается проверить свои знания. При этом большинство заданий носит творческий характер, например, пособие включает кроссворды, чек-листы для учащихся и темы для самостоятельных проектов. "Это учебное пособие готовит к итоговой государственной аттестации, потому что в [нем] достаточно много практикоориентированных заданий, которые позволяют использовать знания по физике, химии, биологии при решении практических задач", - подчеркнула главный редактор издательства "Просвещение".

В основу учебного пособия положена обучающая компьютерная игра для школьников "Жэка". По словам Гришиной, популярность сайта с игрой растет и уже достигла около 4 млн посетителей. "Надеемся, что этот учебник станет не только настольной книгой и проводником в мир ЖКХ, но также и привлечет наиболее заинтересованных школьников в средние специальные или высшие образовательные организации получать специальность в сфере ЖКХ", - добавила она.