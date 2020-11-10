Эксперты считают, что опыт Файзуллина в строительстве поможет решить проблемы в отрасли

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Многолетний практический опыт Ирека Файзуллина в сфере строительства позволит продвинуться в решении накопленных проблем в этой отрасли в России. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее 9 ноября премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить Файзуллина главой ведомства вместо перешедшего на пост полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева. Во вторник Госдума на заседании утвердила Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ России.

"Учитывая богатый практический опыт Ирека Энваровича, который прошел путь от инженера-проектировщика до заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, стоит ожидать, что Минстрой под его руководством решит многие существующие проблемы не только жилищного строительства, но и сложившейся системы государственных закупок в строительстве", - отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко.

По мнению эксперта, компетенции проектировщика помогут новому министру ускорить внедрение BIM-технологий (технологии информационного моделирования) в стройотрасли.

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова отметила, что у Файзуллина большой опыт как в руководстве строительным процессом, так и в проектировании, учитывая, что он долгие годы возглавлял проектный институт. Он понимает важность участия талантливой молодежи в архитектурно-строительном процессе. Вместе с ним Фишман-Бекмамбетова организовывала в республике биеннале молодых архитекторов. Файзуллин всегда очень активно поддерживал и продвигал эти идеи, добавила она в беседе с ТАСС.

"Надо еще понимать, что он <...> в отличие от большинства людей, которые способны руководить стройкой, еще глубоко понимает социальные процессы и значимость трансформации, значимость разворота в сторону людей. Мне кажется, это большая удача, что человек с таким опытом и с такой школой, с такими ценностями будет работать на федеральном уровне. Я очень рада за него и за Россию в целом", - отметила она.

Применить успешный опыт Татарстана

Одной из основных задач министра станет тиражирование успешного опыта Татарстана в строительной сфере, а также усиление потенциала строительных комплексов регионов страны, считает ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов. В качестве примера он привел систему Главного инвестиционно-строительного управления Татарстана, которое является главным заказчиком правительства республики по строительству, реконструкции и капитальному ремонту многочисленных объектов социально-культурного и сельскохозяйственного назначения. По его словам, есть понимание, что на федеральном уровне такая организация должна быть.

"Конечно, к сожалению, не во всех регионах строительный комплекс укомплектован по всем направлениям. Нужно чтобы это были и производства по выпуску материалов, чтобы это были строительные организации, комплексы, холдинги. Где-то потеряли традиции, где-то немножечко ослабли. Поэтому нужно помогать регионам, подсказывать, как это делать, чтобы строить мегапроекты", - сказал Низамов в беседе с ТАСС.

Строительный комплекс Татарстана участвует в крупных федеральных проектах - это и строительство стадионов к чемпионату мира по футболу, и возведение второй очереди космодрома "Восточный". По словам ректора вуза, нужно чтобы было как можно больше таких строительных комплексов в регионах, которые могли бы решать глобальные задачи российского уровня. "Я думаю, что самое главное - вернуть строительный комплекс России в такое стопроцентное боеготовное состояние", - добавил он.

Основные задачи нового министра

По словам генерального директора Института развития строительной отрасли Кирилла Холопика, одной из основных задач нового министра строительства и ЖКХ станет поддержка спроса за счет программы субсидирования ипотеки на новостройки, а также предложения нового жилья. "Это очень сложно, поскольку сейчас основной фактор, сдерживающий предложение, это банки. То есть они выставляют довольно высокие требования к жилым комплексам, поэтому новые проекты медленно выходят на рынок", - сказал он. Поэтому, эксперт полагает, что Минстрою РФ предстоит плотная работа с российскими банками.

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева надеется, что Файзуллин принесет новые предложения в нацпроект "Жилье и городская среда". Она отметила большой опыт нового главы ведомства в сфере государственного управления строительством и градостроительного регулирования.

Холопик также считает, что новому главе Минстроя РФ предстоит продолжить уже начатую работу над законопроектом о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья. "Задача сложная. <...> Предстоит большая разъяснительная работа с демонстрацией международного опыта, как вообще во всем мире работает система реновации", - отметил эксперт. Помимо этого новый министр должен будет продолжить выполнение задач из утвержденного Общенационального плана по восстановлению доходов населения и экономики.

Кроме того, Файзуллину предстоит заняться реформой ценообразования, обновлением нормативной базы стройотрасли, запуском единой службы технического заказчика. Алексеенко отмечает важность выстраивания четкой отраслевой вертикали. "Логичным в этом контексте будет возвращение в сферу полномочий Минстроя производство строительных материалов и оборудования, что особенно актуально в свете существующих запросов на импортозамещение и повышение конкурентоспособности строительной отрасли", - считает он.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, новый глава Минстроя РФ может включить проблематику сферы жилищно-коммунального хозяйства в национальные проекты. При этом он отметил профессионализм Файзуллина, который разбирается во всех вопросах ведомства: от благоустройства до нормативно-технического регулирования отрасли. "Единственная тема, которая станет для нового министра камнем преткновения - это аварийное жилье", - прокомментировал Склянчук.

О новом главе Минстроя РФ

Файзуллин родился в 1962 году в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. В 2005-2010 годах работал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана - главным архитектором республики - гендиректором ГУП "Татинвестгражданпроект". С 2010 по 2020 год занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В январе 2020 года был назначен первым замглавы Минстроя России, курировал проекты по госуслугам в строительстве, разрешительной деятельности, а также вопросы ценообразования и градостроительного зонирования. Также в 2020 году занял должность заместителя председателя президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Имеет звание почетного строителя России и заслуженного строителя Республики Татарстан.