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Набиуллина сообщила о сохранении потенциала дальнейшего роста ипотечного рынка

Ипотека останется доступной и после завершения льготной госпрограммы, заявила глава ЦБ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка в РФ сохраняется, завершение льготной госпрограммы не помешает ипотеке оставаться доступной для населения, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду.

"У нас сохраняется потенциал дальнейшего роста ипотеки. Сейчас у нас в стране только около 10% семей имеют ипотечные кредиты (40% в развитых странах). Но сейчас очень важно за счет чего будет происходить дальнейший рост", - отметила Набиуллина.

Глава ЦБ также заявила, что ипотека в РФ будет доступной и после завершения льготной госпрограммы. "Будет ли ипотека доступной после завершения программы? На наш взгляд, конечно, будет. Снижение ставок в экономике приводит и к снижению ипотечных ставок. По нашему мнению, именно это станет устойчивой основой для роста ипотечного рынка", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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