В России досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Годовой рекорд выдачи ипотеки установлен в России досрочно, объем выданной с начала 2020 года ипотеки к ноябрю превысил 3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные ДОМ.РФ и Frank RG.

"За десять месяцев текущего года российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на сумму 3,2-3,3 трлн рублей - больше, чем за весь прошлый год. Рост ипотечного кредитования в январе - октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении", - говорится в материалах.

Ранее 2018 год был рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России. Тогда на приобретение жилья россиянам было выдано 3 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Согласно материалам, в октябре 2020 года в России выдано 215 тыс. ипотечных кредитов (+81% к октябрю 2019 года) на общую сумму 545-555 млрд рублей (в два раза больше). Ипотечное кредитование бьет рекорды четвертый месяц подряд, прокомментировал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его словам, огромный вклад в этот процесс вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, продленная до середины 2020 года. "Однако не меньшую роль играют беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте - сейчас они на уровне около 8%, а еще год назад составляли 9-9,5%. Объясняется такое быстрое и значительное снижение фундаментальными экономическими факторами, в первую очередь - смягчением денежно-кредитной политики Банка России", - цитирует его пресс-служба.

Эксперт напомнил, что ключевая ставка за год снизилась более чем на два процентных пункта. При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья в России одного снижения ипотечных ставок недостаточно, нужен стабильный рост доходов населения.

Ранее Банк России отмечал существенный потенциал для роста ипотечного рынка, связанный со снижением ставок и повышением доступности ипотеки. Одним из целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является снижение ипотечной ставки и увеличение объема выдачи ипотеки, в том числе на новостройки.