В Амурской области на приобретение жилья по льготной ипотеке выдали более 1 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Больше 1 млрд рублей получили жители Амурской области на приобретение жилья по льготной ипотеке с господдержкой. По мнению губернатора Амурской области Василия Орлова, для региона это абсолютно беспрецедентные показатели спроса на льготное ипотечное кредитование, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Больше миллиарда рублей получили амурчане на приобретение жилья по льготной ипотеке с господдержкой. Это абсолютно беспрецедентные показатели спроса на льготное ипотечное кредитование для нашего региона, конкурировать с которыми по востребованности может только "дальневосточная ипотека". Недавно было принято решение о продлении программы ипотеки с господдержкой на 2021 год. И это, несомненно, придаст строительной отрасли в новом году дополнительные импульсы для развития", - цитирует пресс-служба губернатора.

Участниками программы стали более 400 человек, из них около 360 уже получили деньги на приобретение жилья. Лидерами по числу заявок на льготные займы с господдержкой в регионе остаются Сбербанк и ВТБ.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в 2020 году по поручению президента России Владимира Путина. Принимать заявки на льготное кредитование банки области начали в мае. Изначально предполагалось, что программа будет действовать только до ноября текущего года, однако она была продлена. В Амурской области подать заявку для получения ипотечного кредита по программе можно до 1 июля 2021 года.

Согласно условиям, взять льготный кредит на сумму до 6 млн рублей может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство. Программа предусматривает покупку квартиры непосредственно у застройщика, первоначальный взнос по программе составляет 15%, ставка - 6,5% годовых.